تفاصيل مقتل نجل سفير مصر السابق.. الداخلية تكشف ملابسات الجريمة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في حل لغز العثور على جثة موظف نجل سفير مصر السابق، داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقه بالجسم داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى أجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إن جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان إختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما طالبان مقيمان بذات العنوان، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة نظراً لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده إختمر فى ذهنهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن بإستخدام "سكين" كانا بحوزتهما وخنجر ملك المجنى عليه"حتى وفاته.

واعتراف المتهمان انهما قاما بالإستيلاء على بعض المتعلقات وهاتفه المحمول و سيارة ملكه، وقاما بالتخلص من السكينة والخنجر المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لأحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف إنتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.