تفاصيل خطف "مدرب بشتيل" ابن الوزير السابق؟ (حيثيات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – رمضان يونس:

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات حُكمها فى الدعوى رقم 11917 لسنة 2023 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر، المُدان فيها 7 متهمين بالسجن المُشدد من 7 إلى 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا "خطف ابن وزير الصحة الأسبق".

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها، إن المتهم الأول "محمد. ح" تعرف على ضحيته ـ نجل وزير الصحة الأسبق ـ من خلال تطبيق "انستجرام" وأن الأخير كان يأتي إلى مسكنه الخاص وأن علاقتهما تطورت إلى الصداقة حيث أن المتهم خلال الفترة السابقة قبل الواقعة كان يشكو له ضيق ذات اليد وحاجته إلى فرصة عمل.

وأوضحت حيثيات الحُكم أنه في التاسعة ونصف مساءًا يوم 16 سبتمبر 2023، جاء المتهم لمنزل نجل وزير الصحة الأسبق، وظلا معا داخل المنزل حتى الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم التالي وفي ذلك التوقيت اصطحبه بسيارته إلى الطريق الرئيسي وأنه حال سيرهما بالسيارة طلب منه المتهم "محمد. ح" المذكور قيادة السيارة فوافق وتبادلا أماكنهما شارحا أن المتهم وعقب مسافة بسيطة من قيادته للسيارة توقف بها عند تجمع الخمائل السكني وفي ذلك المكان لاحظ سيارة ماركة "كيا سيراتو" سوداء مظلمة الأنوار تقف خلفهما و فوجئ بثلاثة أشخاص ملثمين بكمامات سوداء ينزلون منها واتجهوا صوبه؛ أنزلوه هو والمتهم الأول من المقعدين الأماميين لسيارته، ثم ألقوا بهما على الأريكة الخلفية لذات السيارة وإنه حاول مقاومتهم إلا أن أحدهم هدده بسكين فكف عن المقاومة و أنهم سار بسيارته وهو داخلها.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها؛ أنه حال سيرهم في الطريق طلب المتهم الأول النزول من السيارة لكونه مُصاب من جرح قديم فأنزله الآخران حينها تيقن أن المتهم "محمد .ح" شريك بالجريمة شارحًا أنهم عصبوا عينيه و استكملوا السير به حتى احتجزوه في شقة في منطقة بشتيل؛ و أنهم حال احتجازه بتلك الشقة أكرهوه على تسليمهم بطاقاته البنكية الأربعة وطلبوا منه أرقامها السرية فأمدهم بها.

وأفادت الحيثيات؛ أنه بعد عدة ساعات عصبوا عينيه مجددا و اصطحبوه سيارة أخرى وساروا به وهو مسجى داخلها بموطأ أقدام الأريكة الخلفية وأن اثنين من المتهمين كانا يجثمان على جسده طوال الطريق حتى لا يظهر للناظرين و أن ذلك المشهد قد أنتهى بأن وجد نفسه داخل شقة في منزل بطنطا و أنه كان مُحاطا ببعض المتهمين وهم ملثمين وأنهم سألوه حينها عن مقدار رصيده بنكي "سي اي بي" و "كيو إن بي" فقرر لهم أنه يتجاوز مبلغ الأثنين مليون جنيه وأنه وبعد عدة ساعات فوجيء برجال الشرطة تداهم المكان وتقبض على من كان متواجد فيه من المتهمين.

وذكرت المحكمة في حيثياتها؛ أنه بسؤال المتهمين عن صلتهم بالواقعة فقرر له الثالث بأن دوره كان التوجه صحبة المتهم الخامس بالسيارة الفيرنا الأجرة للتجمع السكني محل إقامة المجنى عليه ليشاركا في اختطاف سالف الذكر وأنه والخامس، ذلك بالفعل وفي احتجاز المجني عليه بالشقة خاصته بناحية بشتيل وأنهما كانا مع باقي المتهمين حين خطف المذكور ثم حين نقله إلى مدينة طنطا واحتجازه هناك بالشقة خاصة ذوي المتهمة الثانية "مي"، حيث أن المتهم الرابع قرر له بأنه ووفقا لاتفاق مسبق تقابل هو والمتهمين الثالث والخامس والسادس مع المتهمين الأول والثانية والسابع على الطريق الدائري أعلى ناحية بشتيل وأنهم كانوا داخل السيارتين الفيرنا الأجرة قيادة المتهم الخامس والكيا سيراتو قيادة المتهم السابع وأنهم توجهوا بالسيارتين إلى التجمع السكني محل إقامة المجني عليه.

وتابعت الحيثيات؛ أن المتهمين انتظروا خارج منزل المجني عليه حتى دلف المتهم الأول إلى المجني عليه وبقى معه عدة ساعات ثم عاد وهو يقود سيارته والأخير إلى جانبه حيث أن المتهمين الثالث والسادس سيطروا على المجني عليه وتوجهوا بالثلاث سيارات إلى مسكن المتهم الثالث حيث احتجزوا المجني عليه هناك وأنه وبتلك المنطقة توجه هو والمتهمين الأول والثانية لسحب مبالغ نقدية من حسابات المجني عليه من أحد ماكينات الصراف الآلي عقب استيلائهم على بطاقات سالف الذكر البنكية وارغامه على إمدادهم بأرقامها السرية وأضاف بإقراره أنه وباقي المتهمين المار ذكرهم توجهوا بالمجني عليه عقب ذلك إلى مدينة طنطا وأنهم احتجزوه هناك بمنزل ذوي المتهمة الثانية وشرح بإقراره بأنهم استولوا في ذلك المكان الأخير على المزيد من نقود المجني عليه.

واعتمادا على ذات التحريات فقد استصدر إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الخامس وأنه تمكن من ضبطه في محيط محل إقامته حال قيادته السيارة الفيرنا الأجرة المستخدمة في الواقعة وبين أن ذلك المتهم أقر له بأن دوره في الواقعة كان قيادة تلك السيارة صحبة المتهم الثالث وأنه والمذكور أخيرا شركاء في الواقعة وأن دورهما كان التوجه بتلك السيارة لمقابلة باقي المتهمين على محور 26 يوليو وفقا ل اتفاقهما المسبق ثم توجها جميعهم لخطف المجني عليه واحتجازه وأبقوا ذلك.

وشهد الرابع أنه تمكن من ضبط المتهمين الأول والثانية بمنطقة باب شرق بمحافظة الاسكندرية وأنه معهم أمين السر به شركاته، ضبط مع الأول والثانية مبلغ 42000 جنيه وأنه وبمواجهتهما به أقرأ بأنه من متحصلات سحب نقود المجني عليه وكذا ضبط معهما عدد 3 هواتف محمولة ماركة 14 بروماكس بأغلفتها وكيس من القماش وجد بداخله عدد 3 أسورة و 2 خاتم ودبله وعدد 5 حلق و 7 سلسلة أطفال وجميعها من الذهب وأضاف أنهما أقرا له بمساهمتهما في الواقعة وفق ما أقر به سابقيهم وبأن دور المتهم الخامس كان قيادة السيارة الفيرنا الأجرة والسير بها خلفهما إلى التجمع السكني محل إقامة المجني عليه بغية مشاركته مع الكافة في خطفه وأن ذلك المتهم شارك الجميع أيضا في احتجاز المجني عليه بمنطقة بشتيل وكذا أسهم في احتجازه حتى وصولهم به المنزل ذوي المتهمة سالفة الذكر بطنطا.