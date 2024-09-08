بـ 20 مليون جنيه.. ضبط 16 متهمًا بحوزتهم 140 كيلو مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط 16 متهمًا، بحوزتهم (113 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 8 كيلو جرام لمخدر الأفيون - 12 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" - 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 20.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.