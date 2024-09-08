أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس، غدًا الأحد، 8 سبتمبر، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا.

وأشارت إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانا.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 34 درجة، وجنوب الوجه البحري 33 درجة، والشواحل الشمالية الغربية 32 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.