شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الحوار الوطنى أصبح ركيزة أساسية فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأهم منصة حوارية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أداة ربط وهمزة وصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، ومعبرا عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجهات التي تلتقي جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول.

وأوضح عمرو هندي، أن مناقشة الحوار الوطنى للعديد من الملفات والقضايا الحيوية يعزز الثقة المتبادلة ويؤكد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، إضافة إلى أن مشاركة الجميع في الحوار الوطني، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، يؤكد للجميع على حرص الجمهورية الجديدة على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية، وفى نفس الوقت يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار هندي، إلى أن الحوار الوطنى أصبح من مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كافة القضايا التي تهم المواطن المصري، وهو ما يساهم فى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفي نفس الوقت التأكيد على حرص القيادة السياسية لتحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف للخروج بتوصيات معبرة عن كل الفئات ، خاصة وان هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والسلطة التنفيذية.

وأضاف عضو النواب، أن الحوار الوطنى بشكله الحالى أصبح رقمًا صحيحا في المعادلة الوطنية بما حققه من نجاحات كبيرة وبما خلقه من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تجمع كافة المدارس والتوجهات، نحو ترسيخ أهمية الرأي والرأي الآخر والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطني متماسك تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.