شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد المقبولين بجامعات القاهرة وحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، اليوم الخميس ، فى استقبال طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، لتوقيع الكشف الطبى على الطلاب، ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وكان الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أوضح أن الكشف الطبي سوف يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، لافتًا إلى أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص https://www.medcheck.cu.edu.eg وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.

كما تواصل جامعة حلوان إجراءات التسجيل للكشف الطبي للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025.، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

ويتم التسجيل إلكترونيًا ، عبر الموقع الرسمي للإدارة الطبية بالجامعة (http://mede.helwan.edu.eg).، ويبدأ الطلاب فى إجراء الكشف الطبي اليوم الأثنين، حيث سيتم إجراء الفحوصات في مقر الإدارة العامة للشؤون الطبية بالحرم الجامعي بعين حلوان.

وأوضحت جامعة حلوان أن على الطلاب تسجيل بياناتهم الشخصية، والتي تشمل الاسم والرقم القومي والكلية والنوع، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي التي ستتضمن موعد الكشف المحدد.