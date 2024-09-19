شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نحرص على تقديم نماذج تعليمية مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لـ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لبحث تعزيز السبل التعاون في دعم المنظومة التعليمية، بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير.

واستعرضت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، خلال اللقاء، استراتيجية عمل الصندوق، الذي يعمل كحاضنة لإنشاء مشروعات ونماذج تعليمية مبتكرة في قطاعات التعليم المختلفة بما في ذلك التعليم العام والعالي والفني والتدريب المهني، كما استعرضت الخطة المستقبلية للصندوق، بالإضافة إلى المشروعات الحالية التي ينفذها الصندوق، والاتجاهات المستقبلية للتنسيق بين الوزارة والصندوق.

من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، حرص الوزارة على تقديم نماذج تعليمية مبتكرة، وتطلعه للتنسيق بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في إثراء العملية التعليمية.