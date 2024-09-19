بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: السلطات اللبنانية خلصت لأن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية

أعلنت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن "السلطات اللبنانية خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية".

وكانت قد نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤولين أميركيين، أن "إدارة بايدن لا تعتقد أن الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله أمر لا مفر منه، وما زال من غير الواضح مدى أهمية أي رد انتقامي من حزب الله خلال الأيام المقبلة".

وذكرت الشبكة، أن "واشنطن تلقت من إسرائيل إخطارا دون تفاصيل قبل نحو 20 دقيقة من التفجيرات في لبنان".

وكانت قد أعلنت الحكومة المجرية، أنّ "الشركة المعنية بقضية "البيجر" وسيط تجاري وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل على أراضينا".

وكانت شركة "غولد أبولو التايوانية" قد أعلنت أن "أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن"، في لبنان"، من "صنع شريكها المجري".

وأشارت الشركة في بيان إلى أن "غولد أبولو تقيم شراكة طويلة الأمد مع شركة بي إيه سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية"، مضيفة أن "الطراز المذكور في تقارير إعلامية تصنّعه وتبيعه بي إيه سي"، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن "شركة "BAC Consulting"، التي ورد أنها زودت الآلاف من أجهزة الاستدعاء التي انفجرت في لبنان هي شركة وهمية إسرائيلية".