أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الإسرائيلي شنّ 36 غارة جوية استهدفت المنطقة الحرجية في المحمودية". كذلك أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "سلسلة غارات جديدة تستهدف مجرى الليطاني ومرتفعات ميدون في البقاع". الغربي".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 36 غارة إسرائيلية على المحمودية بالجنوب وغارات على مجرى الليطاني ومرتفعات ميدون بالبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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