التحالف الوطني للعمل الأهلي يعزز شراكته الاستراتيجية بزيارة لمؤسسة كير مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

زارت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفد من الأمانة الفنية، مؤسسة كير مصر للتنمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وبحث سبل تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة في مصر.

وكان في استقبالها السفيرة الدكتورة فيفيان، المدير التنفيذي للمؤسسة وعدد من ممثلي ومسؤولي البرامج بالمؤسسة.

أكدت الزيارة على أهمية دور مؤسسات المجتمع الأهلي في دفع عجلة التنمية المستدامة، وضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة. وقد تم التأكيد على أهمية مشاركة المعرفة والخبرات بين مختلف المؤسسات، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم قائلة: "إن الشراكة بين القطاع التنموي بمختلف مؤسساته هي أساس التنمية المستدامة، ونحن في التحالف الوطني نؤمن بأهمية هذه الشراكة ونسعى إلى تعزيزها. وإن زيارة مؤسسة كير مصر تأتي في إطار سعي التحالف لبناء التعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في مجال التنمية المجتمعية من أجل الوصول إلى رؤية واضحة للوصول إلى تنمية شاملة تحت مظلة كيان واحد".

من جانبها، رحبت الدكتورة فيفيان، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر بالوفد الزائر، وأكدت على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبين. وأشارت إلى أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل المشترك مع مختلف الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على عدة نقاط مهمة، من بينها:

• تكثيف التواصل والتنسيق بين الأمانة الفنية للتحالف ومؤسسة كير مصر وباقي أعضاء التحالف، بهدف توحيد الرؤى وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

• الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الأعضاء، بما يساهم في تطوير العمل التنموي ودعم الفئات المستحقة.

• تنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة لتبادل الخبرات والمعارف بين العاملين في القطاع الأهلي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات.

وفي ختام الزيارة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية دور مؤسسة كير مصر في دعم جهود التحالف، مشيدا بالمبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة لخدمة المجتمع.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسساته الأعضاء، وذلك بهدف تحقيق رؤية مشتركة لبناء مجتمع أكثر عدالة وازدهاراً.

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