محافظ الجيزة يطمئن على الخدمات المقدمة لأهالي الواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبوبكر:

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الجمعة، وحدة الرعاية الصحية بقرية "الحيز"، إحدى القرى النائية بمركز الواحات البحرية، التي تبعد أكثر من 400 كم عن مدينة الجيزة، وتعد إحدى آخر النقاط الحدودية بالجنوب الغربي للمحافظة، وذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية التي يجريها بالواحات البحرية ومدينة الباويطي.

وتفقد المحافظ، الأقسام المختلفة بالوحدة الصحية وأبرز المعوقات، والتي تتضمن وجود صعوبة في شبكة الهاتف المحمول والحاجة الى دعمها بوسائل تقوية وعدم انتظام التيار الكهربائي .

واطمأن المحافظ، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية التابعة للوحدة الصحية وتوافر ألبان الأطفال، موجها مديرية الشئون الصحية بضرورة دعم الوحدة الصحية باحتياجاتها للتيسير على المواطنين .

كما تفقد المحافظ، الوحدة الكهربائية بقرية الحيز والتي تقوم بتوليد الكهرباء للمنازل والمنشآت بالمركز، مؤكداً للمواطنين على بحث الآليات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل الوحدة الكهربائية وتقليص فترات انقطاعات الكهرباء لحين تنفيذ الحلول الجذرية لذلك.

والتقى المحافظ بعدد من مواطني قرية الحيز للاطلاع على مشكلاتهم وأبرز المعوقات التي تواجههم ..مؤكداً لهم على تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لاهالي القرية .

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مبني ديوان عام مركز الواحات البحرية لمتابعه انتظام العمل وتواجد الموظفين واستقبال المواطنين لإنهاء معاملاتهم؛ حيث تفقد إدارات الاستحقاقات والتعديات والتراخيص والاملاك وشئون العاملين .

رافق المحافظ، خلال جولته: إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبا المحافظ، وعمرو القطامى عضو مجلس النواب، وصبري شاكر رئيس مركز الواحات، وأمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية.