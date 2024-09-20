شكرا لقرائتكم خبر عن "HSBC" تُشيد بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر وتتوقع زيادة التدفقات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أشادت مجموعة "إتش إس بي سي" البريطانية، بجهود الدولة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر السفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية المصري بالإضافة إلى مجموعة HSBC، وقرابة نحو 20 من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية.



وأكدت مجموعة "إتش إس بي سي"، أن مجموعة الإجراءات والإصلاحات الأخيرة المنفذة من قبل الحكومة المصرية ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وإنعكاس ذلك بصورة واضحة على التراجع المستمر في معدلات التضخم.



وفد حكومي خلال اجتماعات بعثة طرق الأبواب

كما أثنوا على سلسلة الإجراءات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية وهو ما انعكس على إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية خلال الفترات الأخيرة.

وانطلقت الأربعاء فعاليات أكبر بعثة تجارية مصرية للعاصمة البريطانية لندن، والتى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الجارى، بمشاركة وفود كبيرة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وكبار المستثمرين؛ وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب مناقشة النجاحات التي حققتها الاستثمارات البريطانية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.



وزير المالية يعرض تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري



يضم وفد البعثة عددًا من كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص، على رأسهم أحمد كوجك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.