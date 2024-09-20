ناصر جابر عاد الجرحى في مستشفيي النبطية الحكومي" و"النجدة الشعبية" في النبطية

عاد النائب ناصر جابر مستشفى النبطية الحكومي مطمئنا الى صحة وسلامة جرحى العدوان الاسرائيلي الغادر الذي استهدف المواطنين بتفجير بطاريات اجهزة اللاسلكي والبايجرز، و اطلع من مدير عام المستشفى الدكتور حسن وزني على اوضاع المستشفى والطاقم الطبي والتمريضي فيها في ظل التطورات الحاصلة في الجنوب ، وبنتجية اليومين الدمويين واعداد المصابين الذين استقبلتهم اقسام المستشفى.

واعتبر وزني "أننا وبفضل تفاني وعطاء وجهوزية الطاقم الطبي والتمريضي على مدى الايام السابقة استطعنا وبفضل الله استيعاب اعداد المصابين في هذه المجزرة التي ارتكبها العدو بحق اهلنا على مساحة لبنان"".

وهنأ جابر الجرحى بسلامتهم ونجاتهم من "غدر واجرام هذا العدو الذي لم يرحم الأطفال والنساء ولم يفرق بين كبير ولا صغير ، مستهدفا إخوتنا واهلنا في عياداتهم ومحالهم التجارية وفي الأسواق والمستشفيات والمنازل في جريمة موصوفة وارهابية".

كما عاد الجرحى في "مستشفى النجدة الشعبية"، واستمع من مديرتها منى ابو زيد ورئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد مهدي عن الاوضاع اللوجستية في المستشفى وعملية استيعاب المصابين في احداث الايام الماضية .

واثنى جابر "المجهود الجبار الذي قدمه هذا الصرح الطبي باستقباله لهذه الاعداد من الجرحى واستطاع بكادره الطبي والتمريضي على استيعاب ومعالجة كل الاصابات التي وصلت اليه".

كما زار بلدة كفرصير متفقدا عددا من المؤسسات السياحية عند مجرى النهر فيها، وذلك اثر الغارات الجوية المعادية التي استهدفت المنطقة والحقت اضرار بالمؤسسات هناك .