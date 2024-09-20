البيت الأبيض: ننخرط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد حدة الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

اوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بانه لا علم لنا بشأن إخطار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت، ولا نزال نؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق للمضي قدما.
واكد البيت الأبيض بانه لم يفقد أحد الأمل في صفقة للإفراج عن الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة، والرئيس الاميركي جو بايدن وجه بمواصلة العمل لرؤية إن كان من الممكن طرح مقترح يوافق عليه الطرفان لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى.
وتابع "نحن ننصح بقوة الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان"، واردف "نحن ننخرط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد حدة الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".
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