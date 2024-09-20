شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجار الآن فى الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بورود معلومات أولية عن وقوع غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وسماع دوي انفجار الآن في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

كما قال مراسل القاهرة الإخبارية: هناك معلومات أولية عن استهداف الطيران الإسرائيلي لمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية بغارة على الأقل.

وأعلن حزب الله تنفيذهم 7 هجمات منفصلة على شمالي إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا.