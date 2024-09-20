شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تزور جامعة ساكسوني مصر وتحفز جهودهم في قضايا الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الاتفاق على وضع برنامج للأبحاث بين المجلس والجامعة من شأنه خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة - تقديم المجلس حزمة من البرامج التوعوية لمقدمي الخدمة والطلاب بالجامعة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات اللقاء الموسع الذي عقدته جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة، وبحضور ابطال مصر البارالمبيين الذين شاركوا مؤخرا في أولمبياد باريس وحققوا نتائج مشرفة.

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بزيارة جامعة ساكسوني مصر، وإلقاء كلمة تحفيزية لأساتذة الجامعة حول قصص النجاح والتحدي للأشخاص ذوي الاعاقة، وتعريفهم بالمجلس وأدواره ورسالته.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، انه تم خلال اللقاء مع الدكتورة غادة بسيوني، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة، الاتفاق على دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وتقديم المجلس خبراته الفنية في هذا الشأن، والاتفاق على عدد من المنح والبرامج التكنولوجية للأشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك وضع برنامج للأبحاث التي يمكنها خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة وأن الجامعة تهتم بالشؤون التطبيقية والبحوث التكنولوجية.

وقالت المشرف العام على المجلس، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على خريطة لعدد من البرامج التوعوية لمقدمي الخدمة في الجامعة تتعلق بتعريفهم بمواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وتعريفهم أساسيات لغة الإشارة، وكذلك برنامج تدريبي للطلاب حول آليات وآداب وسلوكيات التعامل مع أقرانهم من الاشخاص ذوي الاعاقة.



