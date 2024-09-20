حدث في 8 ساعات| قطع المياه عن مناطق بالجيزة.. والإفتاء تُحذر من تلاوة القرآن بالموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي والإفتاء تحذر من من تتبع مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بعد توقف توربينات سد النهضة.. عباس شراقي يكشف عن إيراد النيل الأزرق

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن إيراد النيل الأزرق بلغ في سبتمبر حوالي 12 مليار م3 بمعدل يومي حوالي 400 مليون م3 تمر بأكملها حاليًا من خلال بوابات المفيض العلوية التي تم فتحها يوم 5 سبتمبر الجاري، بعد توقف التوربينات الأربعة منذ ذلك التاريخ.

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بيان عاجل لمصر للطيران بشأن أنباء وجود حالات اختناق لركاب رحلة نيوجيرسي

أصدرت شركة مصر للطيران، بيانا بشان الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود حالات اختناق بين ركاب رحلتها المتجهة إلى نيوجيرسي.

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بعد القبض عليه.. أبرز الآراء الشاذة لصلاح التيجاني

ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، القبض على صلاح الدين التيجاني، الذي عرّف بأنه شيخ الطريقة التيجانية، رغم نفي مشيخة الطريق الصوفية

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بعد استغاثته.. "المتحدة" توقع عقدا مع أحمد عزمي: عمل فني كبير في رمضان

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توقيع عقدا مع الفنان أحمد عزمي بشأن عملي فني كبير يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

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بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 21 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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نائبا عن الوزير.. رئيس "الدعوة" بالأوقاف يشهد احتفال "البحيرة" بالعيد القومي

شهد الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، نائبًا الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، احتفال محافظة البحيرة بالعيد القومي

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بعد انتهاء إجازة المولد النبوي.. موعد عطلة ذكرى انتصارات أكتوبر

يهتم الكثير من الموظفين بالقطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد الإجازة المقبلة، بعد انتهاء عطلة المولد النبوي الشريف، والتي وافقت يوم الأحد الماضي.

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خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك في بعض مناطق أبو النمرس، بسبب تغيير 3 محابس داخل غرفة المحابس على خط مياه الشرب قطر 600 مم، أمام قسم شرطة أبو النمرس.

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رواتب مجزية وتأمينات.. 3744 فرصة عمل متاحة الآن بـ13 محافظة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

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وزير الري: استمرار إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنيل

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، استمرار أجهزة الوزارة في إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي لنهر النيل وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات

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وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الخميس، احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف 1446هــ، الخميس، وكان في استقبله السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة.

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بعد انتشار مقاطع لتلاوة القرآن بالموسيقى.. بيان عاجل من دار الإفتاء

حذَّرت دار الإفتاء المصرية عموم الناس من تتبع مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها، فهذا الأمر ممنوعٌ شرعًا؛ لما فيه من الاطلاع على المنكر وتهوينِ شأنِ القرآن في القلوب، والأصل إماتة المنكر بالإعراض عنه، والبعد عن الانشغال باللغو الممنوع؛ وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ

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