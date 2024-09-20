شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" توصي بتجنب الصلاة في الممرات والمداخل بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة حرصها على توفير أجواء من الخشوع والسكينة للمعتمرين والزوار في أثناء أداء صلواتهم في المسجد الحرام.

ودعت الوزارة جميع المصلين إلى الالتزام بالصلاة في الأماكن المخصصة داخل الحرم، بعيدًا عن مسارات المعتمرين والزوار، لضمان أداء المناسك والصلوات في جو من الطمأنينة والسكينة. الحفاظ على النظام وتسهيل حركة المصلين وأوضحت الوزارة أن الصلاة في الأماكن المخصصة تسهم في الحفاظ على النظام وتسهيل حركة المصلين داخل المسجد الحرام، بما يضمن انسيابية حركة المعتمرين والزوار ويمنع حدوث الازدحام أو عرقلة مسارات الطواف والسعي.

كما شددت على ضرورة تجنب الصلاة في الممرات والمداخل والمخارج ومسار العربات، حفاظًا على سلامة الجميع وتفاديًا لأي عوائق قد تؤثر على حركة التنقل داخل الحرم. توفير بيئة آمنة ومريحة للمعتمرين والزوار وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للمعتمرين والزوار، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأهابت بالجميع التعاون والالتزام بهذه التعليمات، حرصًا على سلامة المصلين وسير المناسك في المسجد الحرام.

وأكدت أهمية احترام النظام والتعليمات الصادرة، لتحقيق أقصى درجات الراحة والسكينة لجميع المصلين والزوار.