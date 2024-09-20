شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا غارة الاحتلال على بيروت إلى 12 قتيلا و66 جريحا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بعد ظهر اليوم الجمعة منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت في حصيلة غير نهائية إلى 12 قتيلا و 66 جريحا.

وتواصل فرق الإنقاذ والإسعاف عمليات انتشال ونقل المصابين من المنطقة المستهدفة. الهجوم على بيروت وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث جديد لحصيلة الغارة الإسرائيلية عن "ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 شخصا، والجرحى إلى 66، من بينهم تسعة جرحى حالتهم حرجة. ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة حتى الساعة".

وكانت طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف- 35 قد شنت غارة بعد ظهر اليوم استهدفت شقة في الضاحية الجنوبية، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية بالقرب من مجمع القائم "أصيب بأربعة صواريخ"، وهو مبنى يقطنه عدد كبير من المواطنين في منطقة مكتظة بالسكان.

وهرعت سيارات الإسعاف والصليب الأحمر وفرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وعملوا على نقل الإصابات وسط انتشار للجيش اللبناني.

