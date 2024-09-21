شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام تلاميذ أولى ابتدائى بالجيزة فى فصولهم بأول أيام العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

انتظم طلاب محافظة الجيزة، قبل قليل، في فصولهم الدراسية، بـ أول يوم دراسي لهم بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، إذ خرج الطلاب متوجهين إلى المدارس باكرًا، حريصين على حضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

ورصد ”الخليج 365” مراسم طابور الصباح بمدرسة محمد كريم التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، إذ شهدت حضورًا كبيرًا لطلاب الصف الأول الابتدائي، وذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الخاص بمواعيد دخول المدارس للصفوف المختلفة بأول أسبوع دراسة.

وحرص المعلمون على تنظيم دخول الطلاب للمدرسة وتنظيمهم في ساحة المدرسة لحضور مراسم طابور الصباح، ومن ثم إدخالهم للفصول الدراسية في صفوف منظمة، في أجواء احتفالية مبهجة.

واستعدت المدرسة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، بعمل الصيانات البسيطة اللازمة للفصول وتنظيفها وتجهيز وتنظيف قاعات التدريس ودورات المياه وغرف المعلمين.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة، موضحة أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.