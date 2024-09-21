شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في وفاة والدته، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسُّلوان.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.