شكرا لقرائتكم خبر عن خالد نصير: اهتمام كبير من مجتمع الأعمال البريطانى بالاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، اليوم السبت، إن لقاءات واجتماعات بعثة طرق الأبواب المصرية إلى المملكة المتحدة شهدت مناقشات بناءة حول ما تحقق فى مصر من إصلاحات اقتصادية شاملة وعرضاً للفرص الاستثمارية فى كل قطاعات الاقتصاد المصرى، موضحاً أن مجتمع الأعمال البريطانى مهتم بالسوق المصرية والاستثمار فى مصر، فى ظل أن المملكة المتحدة من أكبر الدول فى حجم الاستثمارات فى مصر، حيث تم عقد لقاءات مع الشركات البريطانية ومؤسسات الأعمال وهو ما يدعم رؤية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصرى.

وأشار رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، فى العاصمة البريطانية لندن، إلى أن الحكومة لديها مجموعة اقتصادية متميزة قادرة على التعامل باحترافية مع ملف الاستثمار وبتنسيق الجهود والتناغم بين مختلف الحقائب الوزارية، موضحاً أن لقاءات بعثة الأعمال المصرية تتضمن دعم العملية الاستثمارية فى مصر بما يحقق النمو الاقتصادى ويدعم سوق التوظيف، وتهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع فى الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية.

ويشارك أكبر وفد رسمى وتجارى واستثمارى مصرى فى فعاليات بعثة طرق الأبواب للمملكة المتحدة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد إجراءات 6 مارس بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية فى فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD ونادية لملوم، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.