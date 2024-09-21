شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل × 7 أيام.. فرص عمل في الداخل والخارج ومشاركة واسعة بمبادرة بداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث وجه محمد جبران، وزير العمل، الإدارات المركزية، ومديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كل الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،الثلاثاء الماضى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية فى مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتى اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة فى برنامج عملها للفترة" 2024 – 2027" ،حيث تمتلك وزارة العمل مجموعة من الآليات والأدوات للمساهمة فى تحقيق أهدف هذه "المبادرة الرئاسية".

وبدعوة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،شهد محمد جبران وزير العمل،فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، الذى يُعقد خلال الفترة من 17 - 21 سبتمبر الجاري..

وفى إطار متابعة سير العمل فى المديريات وبشكل ميدانى ،قام وزير العمل،بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل الساحل بمحافظة القاهرة ،حيث تفقد مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 "الشرابية سابقًا "،وكذلك مكتب عمل الساحل الذى يُقدم خدمات لمواطنى مناطق : الزاوية ،والشرابية، وروض الفرج ،وشبرا مصر ،والساحل...كما انه فى إطار المشاركة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التى تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة فى المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص ،كما أعلنت عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب فى مشروع الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح..

وبدأت الوزارة ،فى إجراءت إنهاء سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التى نظمتها "الوزارة" ،بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك" ،لِشّغل فرص العمل التى وفرتها "الوزارة" هناك،برواتب مُجزية ،وخدمات صحية وإجتماعية..وشهد الوزير ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،فعاليات توقيع إتفاقية عمل جماعية بين إدارة وعمال شركة تحفظ حقوق 1200 عامل..وخلال الأسبوع استقبل وزير العمل ،بمكتبه،وفد من إدارة أحد شركات تصنيع كابلات وضفائر السيارات، لبحث مجموعة من الملفات ،منها التدريب المهنى وتوفير فرص عمل ..

كما شهد هذا الأسبوع، استقبال محمد جبران ،وزير العمل، للسيد «نيقولاوس باباجيورجيو» السفير اليونانى فى القاهرة،بحضور الملحق/ يوسف مهاب، عضو الشئون الأوربية بوزارة الخارجية ..وذلك لبحث مجموعة من الملفات المشتركة ،وتفعيل آليات التعاون فى مجالات العمل، كما إستقبل "الوزير "،السفير محمد زعزوع ،سفير مصر الجديد فى دولة قبرص ،والذى سوف يتولى مهام عمله ،يوم 16 أكتوبر 2024 ،المُقبل،وذلك فى إطار حرص الوزير جبران على التواصل ،والتعاون فى الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل ..

وعلى جانب أخر قالت وزارة العمل،فى بيان رسمى ،أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل ،وبالتنسيق مع القنصلية المصرية، واصل مكتب التمثيل العمالى بالرياض،نشاطه،بالتواصل مع العمال المصريين ،وتنظيم ورشة عمل لأبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية ،تحت عنوان :"حقوق وواجبات العمال طبقا لنظام العمل السعودى "،وذلك بحضور السفير طارق المليجى قنصل عام مصر فى الرياض...وتستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ..إلى "الانفوجراف".



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