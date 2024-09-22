شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات من الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله اللبنانى فى بيان له، استهدفنا قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، ردا على اعتداءات إسرائيل على مختلف ‏المناطق اللبنانية، التي أدت لسقوط شهداء مدنيين.

وفشلت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في اعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها من الجنوب اللبناني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ومن جانبه قال موقع أكسيوس، إن هجوم ‫حزب الله‬ الليلة هو الأبعد من حيث المدى في داخل إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الماضي.