تراجع الحرارة وأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 22-9-2024، أول أيام فصل الخريف فلكيًا على مصر.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الأحد في مصر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

ووفقا للهيئة، فإن طقس اليوم الأحد في مصر، يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتشهد حالة طقس اليوم الأحد في مصر، رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة، وفقا للهئية.

كما يشهد طقس اليوم الأحد في مصر، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ويتأثر طقس اليوم الأحد في مصر، بفرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ويشهد طقس اليوم الأحد في مصر، نشاط للرياح، على بعض شواطئ "مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد"، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم لكل ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

كما أن طقس اليوم الأحد في مصر يشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.