تعادل وجبة إفطار.. سؤال برلماني بشأن زيادة حصة المعلم 50 جنيهًا فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ثمن النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تصريحات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التى أكد فيها أن الوزارة حريصة على تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين ومديري المدارس وستبذل كافة الجهود للارتقاء بها.

وقال "أمين"، في سؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: للأسف الشديد الوزير أشار إلى القرار الصادر خلال الفترة الماضية عن مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيهًا، فضلا عن زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.

متسائلاً: ألا يدرى وزير التربية والتعليم أن مبلغ الـ 50 جنيهًا أصبح لا قيمة له في الوقت الراهن؟.. وألا يعلم الوزير أن الـ50 جنيهًا أصبحت قيمة وجبة للإفطار في اليوم؟.

وطالب البرلماني، الحكومة وضع سياسات جديدة لكل ما يتعلق من مرتبات ومزايا مادية يحصل عليها المعلمون وبما يحقق لهم حياة معيشية كريمة، مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتعيين جميع معلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس بدلاً من زيادة قيمة الحصة لهم من 20 إلى 50 جنيهًا.