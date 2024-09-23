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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء لصندوق التنمية الحضرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 06:32 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، بأن يكون لصندوق التنمية الحضرية، مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء النقل والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة.

وعضوية كل من وزراء الكهرباء والمالية والتنمية المحلية والتضامن ووزير الإسكان الذى يعد مقرراً لمجلس الأمناء وينوب عن الرئيس حال غيابه.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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