شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء لصندوق التنمية الحضرية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، بأن يكون لصندوق التنمية الحضرية، مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء النقل والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة.

وعضوية كل من وزراء الكهرباء والمالية والتنمية المحلية والتضامن ووزير الإسكان الذى يعد مقرراً لمجلس الأمناء وينوب عن الرئيس حال غيابه.



