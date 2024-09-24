أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 28 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحرير 28389 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1716 مخالفة السير بدون تراخيص، و38 دراجة نارية مخالفة، و10036 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1244 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات موقف عشوائي، و 21 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.