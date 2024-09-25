368 ألف عبوة.. ضخ كميات جديدة لأحد أدوية منع الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ 368 ألف عبوة من دواء "TRIOCEPT" الذي يستخدم لمنع الحمل؛ ضمن جهودها للحد من الأدوية التي تشهد نقصا بالسوق المحلي.

ووفق القائمة التي طرحتها الهيئة، فإنه جرى توفير 389 مستحضرًا بنحو 156 مليون عبوة دوائية، منذ بداية أغسطس الماضي وحتى الآن.

وقالت الهيئة في قائمتها، إنه تم ضخ 368,652 عبوة من مستحضر TRIOCEPT TABS (21 قرصًا)، بالصيدليات العامة.

كما تتضمن القائمة عددًا من الأدوية الأخرى، من بينها:

* أدوية علاج الضغط:

* ALDOMET TABS 250MG (30 قرصًا): تم ضخ 871,000 عبوة.

* CARVID TABS 6.25MG (30 قرصًا): تم ضخ 250,070 عبوة.

* المسكنات وخوافض الحرارة:

* CETAL TABS 500MG (20 قرصًا): تم ضخ 258,402 عبوة.

* DICLAC PRO.R.TAB.ID 75MG (20 قرصًا): تم ضخ 263,745 عبوة.

* PANADOL TABS ADVANCE 500MG (48 قرصًا): تم ضخ 793,000 عبوة.

* أدوية الوقاية من الجلطات:

* ASPO CID TABS 75MG (30 قرصًا): تم ضخ 366,500 عبوة.

* ASPO CID TABS 75MG PAED (30 قرصًا): تم ضخ 273,420 عبوة.

* EZACARD ENTER.C.TABS 75MG (30 قرصًا): تم ضخ 277,192 عبوة.

* الأدوية الهرمونية:

* PRONTOGEST VAG.PESSARIE 400MG (30 وحدة): تم ضخ 357,356 عبوة.

* أدوية علاج أمراض الجهاز الهضمي:

* PICOLAX DROPS 7.5MG (15ML): تم ضخ 673,026 عبوة.

* STREPTOQUIN TABS (20 قرصًا): تم ضخ 1,202,000 عبوة.

* مضادات الفطريات:

* NIZAPEX SHAMP. 2% (80ML): تم ضخ 520,026 عبوة.