شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القابضة لمياه الشرب توجه رسالة هامة للمواطنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعى، أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب، وضرورة الامتناع عن تناولها.

وأضافت الشركة، أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى الدور الرقابى لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

ودعت الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.

