شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الوحدة الطبية بالحلف الشرقى مدعمة بأحدث التجهيزات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة تفقدية بمستشفى أطفيح المركزي ووحدة الرعاية الصحية بالحلف الشرقي، للوقوف على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته بوحدة طب الأسرة بقرية الحلف الشرقي على تفقد عيادة الأسنان المجهزة بأحدث الأجهزة، ومكاتب خدمة كبار السن وخدمة المنتفعين ومخزن الأدوية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الوحدة تم إنشاؤها وتطويرها ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واطلع محافظ الجيزة على كشوف الحالات المرضية المترددة يوميًا علي وحدة طب الأسرة وكذا متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.

وعاين المحافظ خلال جولته أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى أطفيح المركزي، ضمن خطة الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال لما للمستشفى من أهمية قصوى في خدمة قطاع كبير من المرضي وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضي بشكل متكامل.

وحرص المهندس عادل النجار على التحاور مع المرضى والاطمئنان على صحتهم والاستماع لهم للتأكد من رضاءهم عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.

وخلال جولته، تابع محافظ الجيزة، توافر الأطقم الطبية بالعيادات الخارجية لتقديم الخدمة العلاجية والطبية للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات العلاجية اللازمة.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وعبد الوهاب خليل، وشحاته أبو زيد أعضاء مجلس النواب، واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وعز أمين رئيس مركز ومدينة أطفيح.



محافظ الجيزة يتفقد الوحدة الصحية بالحلف الشرقي



محافظ الجيزة يتفقد توافر الأدوية