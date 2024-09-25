شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلى غير المبرر يدفع المنطقة لحرب إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اليوم مع وزير خارجية چيبوتي محمود علي يوسف.

شهد اللقاء التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والعلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، حيث نقل السيد الوزير في هذا الاطار تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى شقيقه فخامة الرئيس عمر جيلة، مؤكداً التطلع إلى مواصلة العمل على دفع علاقات البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويترجم الارادة السياسية لقيادتي في هذا الخصوص.

كما تم خلال اللقاء تناول المستجدات في القرن الأفريقي، والسودان، والصومال، وكذلك تطورات الأوضاع في غزة، فضلاً عن التصعيد الإسرائيلي غير المبرر لجر المنطقة لحرب إقليمية.