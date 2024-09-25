شكرا لقرائتكم خبر عن البث الإسرائيلية: الإدارة الأمريكية تحاول الدفع وتطوير مسار جديد لحل سياسي في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية تحاول الدفع وتطوير مسار جديد لحل سياسي في لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مناطق شرق مدينة صور بجنوب لبنان.

وقال مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقرر استمرار السياسة الدفاعية دون تغيير حتى يوم الجمعة.