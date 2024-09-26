زاهي حواس: العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير.. وهذا ما تحتاجه السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور زاهى حواس، إن زيادة الإقبال السياحي تحتاج إلى استعدادات كبيرة وضرورية ولدينا أماكن أثرية ليست على خريطة الزيارات بالشكل المطلوب.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر "،الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر "، الأربعاء، أن مصر ليست فى حاجة إلى دعاية لآثارها لأن أي شخص في العالم يعرفها ولكن بحاجة إلى التأكيد على وجود الأمان، مؤكدا أن الإقبال السياحي قبل حرب غزة كان كبيرا جدا، موجها نصيحة بالتأكيد على فكرة المجتمع الآمن.

وأوضح أن العالم كله ينتظر افتتاح المتحف الكبير وقريبا سيتم افتتاح جزءا منه بشكل تجريبي.

واختتم حديثه قائلاً: هناك ٥٠٠ شاب مصري أصبحوا محترفين وأشعر أنهم امتداد لي".