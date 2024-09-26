"المساخيط خلصت عليه".. جثة على الطريق تكشف لغز عصابة التنقيب عن الآثار بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية ملابسات العثور على جثمان سائق ملقى على جانب الطريق، حيث تبين أنه كان ضحية لواقعة تنقيب عن الآثار.

تلقى مركز شرطة الإسماعيلية بلاغًا بوجود جثة على الطريق، وبالانتقال إلى الموقع، تم تحديد هوية المتوفي، الذي يُقيم في محافظة الشرقية.

أظهرت التحريات أن المتوفي كان برفقة خمسة أشخاص آخرين من ذات المحافظة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في منزل أحدهم.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين، حيث عُثر على حفرة في فناء المنزل بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الحفر، والسيارة التي استخدموها في إلقاء الجثة.

أقر المتهمون بأن المتوفي كان داخل الحفرة أثناء عملية الحفر، لكن الرمال انهالت عليه، مما أدى إلى وفاته. وبعد ذلك، قاموا بإخراجه وإلقاء جثمانه في المكان الذي وُجد فيه، ثم فروا هاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر التحقيقات في الواقعة.