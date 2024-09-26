المتحدة للخدمات الإعلامية تستعد لإطلاق قناة ناطقة بالإنجليزية - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق قناة ناطقة بالإنجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال "الفقي" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": قريبا قناة "كيو نيوز" الناطقة بالإنجليزية على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وتضم الشركة المتحدة 17 قناة تلفزيونية من بينها قناة ON، وقناة CBC، وقناة DMC، وقناة الحياة، ومصر قرآن، وقناة الناس، والقناة الوثائقية، وقناة إكسترا نيوز، وقناة القاهرة الإخبارية، ويعمل بهذه القنوات أكثر من 5 آلاف إعلامي في برامج مختلفة بالإضافة لمقدمي النشرات الإخبارية وغيرها.

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