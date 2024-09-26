محافظ القاهرة: عدد سكان العاصمة يتجاوز 11 مليون نسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ندوة "المسألة السكانية بين الزيادة والنقصان" التي عقدتها لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".



جاء ذلك بحضور منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمستشار سناء خليل، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من أجهزة الدولة لكونها تتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن في مختلف القطاعات، مشيرا إلى دعم المحافظة لجهود الجهات الشريكة العاملة والمعنية بهذا الملف وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة.



وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول غير تقليدية في التعامل مع المشكلة السكانية خاصة وأنها محافظة جاذبة للسكان للبحث عن فرص عمل، والتعليم، مشيرًا إلى أن العاصمة من أكثر المحافظات كثافة في عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يوميًا عدد يقارب عدد السكان.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن جهود الدولة في تفريغ العاصمة ونقل الوزارات، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كان أحد وسائل التعامل مع القضية السكانية بالقاهرة، كما كان لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الأثر الكبير في تخفيف الزحام.



وأكد محافظ القاهرة، أهمية دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بتنظيم الأسرة، والاهتمام بخلق جيل واعٍ، واستمرار تكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على شتى المجالات، مع تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية بصحة الأم والجنين، لخروج جيل قوي يفيد نفسه وبلده.



كما أكد محافظ القاهرة، أهمية دور المجلس القومي للمرأة في المساعدة على التوعية بأهمية تحسين خصائص المجتمع وتنمية الوعي لدى المرأة والاهتمام بقضاياها، والتشديد على أهمية الحوار المجتمعي، والذي يتم خلاله مناقشة القضايا التي تهم الأسرة المصرية في مختلف المجالات، مع تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة لتوعية المواطنين.