حجب وحظر "يوتيوبر" من مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامه بنشر الإلحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بحجب يوتيوبر وحظره من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامه بنشر الإلحاد وتطاوله على الذات الإلهية في منشوراته.

وكشفت حيثيات الحكم في الدعوى رقم 15689 لسنة 78 قضائية، عن بث اليوتيوبر مجموعة من الفيديوهات التي يزدرئ فيها الأديان ويحض على نشر الأفكار الإلحادية.

وكلفت هيئة المحكمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب القناة الخاصة باليوتيوبر من على موقع "يوتيوب" وكافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أودعت في وقت سابق تقريرها بشأن القضية ذاتها، وأوصت بحجب قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باليوتيوبر.