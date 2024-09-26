قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن ترقية المعلمين - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 168 بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2023-2024، وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ونص القرار على أنه اعتبارًا من تاريخ 1/1/2024 يُمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 307060.

كما نص القرار على أن يُصدر المحافظون في نطاق اختصاصاتهم القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفاء باقي متطلبات الترقية على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، وعلاوة الترقية، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.

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