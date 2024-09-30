تطور جديد بواقعة "سحر" مؤمن زكريا.. الأمن يلقي القبض على "التربي" وآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 3 متهمين في واقعة سحر لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات، لمصراي، اليوم الأحد؛ أن المتهمين الذين تم ضبطهم "التربي" و2 أخرين، وجار البحث عن متهمين آخرين بالواقعة.

وكان عامل المقابر، الذي أثار الجدل خلال الساعات الماضية، علق حول وجود بعض أعمال السحر -تم العثور عليها بمدافن نجم الأهلي السابق مجدي عبد الغني- تتعلق باللاعب مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق.

وقال عامل المقابر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "الكلام اللي أثير حول قولي لهذا الأمر غير صحيح".

وأضاف التربي، أن بعض الأشخاص هم من أبلغوه بأن هذا الحوش يخص الكابتن مجدي عبدالغني.

ورجحت التحريات الأولية للواقعة، اختلاق التربي وباقي المتهمين للواقعة، ووضع الطلاسم وأعمال السحر داخل المقابر ثم استدعوا مؤمن زكريا.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن العثور على بعض أعمال السحر التي تحمل اسم وصورة مؤمن زكريا، داخل إحدى المقابر.

وكان مجدي عبد الغني أكد في تصريحات لـ "الخليج 365"، رداً على ما أثير خلال الساعات الماضية: "كل ما يقال مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة، ولا أعلم من هو الشخص الذي قال هذه التصريحات، وأيضاً لا أعرف من هو التربي".