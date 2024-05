شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث جرائم الاحتلال.. فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - تقدمت دولة فلسطين بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غدٍ، لبحث جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وكذلك تصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح له اليوم : إن الاجتماع الطارئ سوف يتضمن الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 199 على التوالي إلى 34151 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77084 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.