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استشهاد 23 فلسطينيًا .. استمرار القصف إسرائيلي الوحشي على غزة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات يوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 7 وجرح العشرات في سلسة غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات للفلسطينيين في شمال قطاع غزة، ونقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى.
وفي جنوب قطاع غزة انتشلت الطواقم الطبية 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي مكثف طال الأحياء الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

استشهاد 5 فلسطينيين

كما استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة. This is a Twitter Status من أكبر الجامعات في قطاع This is a Twitter Status، وسبق أن دمرت قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على القطاع، جامعات، فلسطين، الإسلامية، والقدس، والأقصى.This is a Twitter Status
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وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الفلسطينيين الخمسة جاء بعد قصف طائرات الاحتلال تجمعات فلسطينية في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.
وترافق مع هذا القصف استمرار طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لأحياء الزيتون والشجاعية بمدينة غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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