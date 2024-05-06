شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة إلى 34735 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 213 على التوالي، إلى 34735 شهيدًا، و 78108 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن 52 فلسطينيًّا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 90 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

