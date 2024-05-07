شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى": الاحتلال اعتقل 8610 فلسطينيين في الضفة الغربية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8610 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينياً اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في طولكرم حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين.كما شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في القدس ورام الله وطولكرم ونابلس وسلفيت، لافتة النظر إلى أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال طالبة جامعية وطفل جريح، مؤكدة تعرض من اعتقلتهم تلك القوات لعمليات تنكيل واعتداءات وحشية بحق عائلاتهم.