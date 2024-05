شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: هجوم الاحتلال على رفح والسيطرة على المعبر تصعيد خطير والان نبدء بالتفاصيل

مجلس الأمن

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي، هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدًا أنه تصعيد خطير ويقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة.وعدّ البرلمان العربي في بيان له اليوم، الهجوم الإسرائيلي حكمًا بالموت على الجرحى والمرضى في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، والسيطرة على المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.وأضاف أن ما يحدث من تطورات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار تعدي كيان الاحتلال على رفح، وتعمده إفشال التوصل إلى الهدنة ووقف إطلاق النار هو انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين والقرارات الدولية، كما ينذر بكارثة جديدة تنهي ما تبقى من محاولات إغاثية، وتقود إلى إبادة جماعية كاملة وتهجير قسري لملايين الفلسطينيين. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية بالضغط أكثر من أي وقت مضى على كيان الاحتلال لتجنب المزيد من التصعيد، وإجباره على التوصل إلى هدنة مستدامة ووقف فوري ودائم لإطلاق النار.