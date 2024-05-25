شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يمنح رئيس مجلس النواب الليبى وسام التميز العرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرلمان العربي ،اليوم، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وسام التميز العربي، وهو الوسام الذي يمنحه البرلمان العربي لأصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والوزراء، ممن أسهموا بفعالية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية. ‎

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في كلمته خلال مراسم التكريم، إن تكريم المستشار عقيلة صالح يأتي تقديراً لدوره الرائد في تعزيز العمل البرلماني العربي، ومواقفه العروبية الخالصة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات، فضلاً عن تفانيه في خدمة وطنه، وقيادته الحكيمة لمجلس النواب الليبي في مرحلة مهمة وصعبة تمر بها دولة ليبيا الشقيقة، والتي تحتاج فيها إلى جهد وتفاني المخلصين من أبنائها الأوفياء الأبرار، مثل المستشار عقيلة صالح.

‏‎وأشاد العسومي بالخبرة البرلمانية العريقة التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب الليبي، فضلاً عن مسيرته الحافلة بالعديد من الإنجازات والإضاءات، على المستويات الوطنية والعربية والدولية، تجعله إضافة نوعية للدبلوماسية البرلمانية العربية، وقيمة مضافة لمسيرة العمل العربي المشترك، خاصة على المستوى البرلماني.

‏‎وهنأ رئيس البرلمان العربي، المستشار عقيلة صالح بمناسبة هذا التكريم المستحق، معربا عن تمنياته لمعاليه دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرته الحافلة بالكثير من العطاء والإنجازات، سائلين الله عز وجل أن ينعم على الشعب الليبي بالأمن والاستقرار ويحقق تطلعاته في التنمية والازدهار.