شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد السنيورة لـ"القاهرة الإخبارية": فتح إسرائيل جبهة لبنان يُهدد بقاء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن هناك درجة عالية من الغموض في هذه المرحلة، حيث يبدو أن إسرائيل التي أمعنت في عملية الإبادة الجماعية التي كانت ولا تزال ترتكبها في غزة، وصلت إلى حد أنه لم يعد هناك من شيء غير المزيد من القتل والمزيد من التدمير بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "السنيورة" عبر مداخلة لبرنامج “ثم ماذا حدث” والمُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مشكلة لحكومة إسرائيل تتمثل في المحتجزين لدى حماس، فضلًا عن صواريخ المقاومة، التي دفعت قرابة مائة ألف من المستوطنين الإسرائيليين في شمال إسرائيل إلى النزوح إلى الداخل.

وأشار إلى أن طبيعة الأرض في جنوب لبنان تختلف عن غزة، كما أن التسليح والعناصر تختلف أيضًا بحجمها وأيضًا بالقوة التدميرية عما كان موجودًا بالنسبة لحماس، وبالتالي ففتح جبهة للقتال مع الجنوب اللبناني يؤثر بشكل كبير على إسرائيل.

ونوه إلى أن لبنان لا تستطيع بأوضاعه الحالية أن يزج به في هذه الحرب التدميرية، إضافة إلى ذلك لبنان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية، وبالتالي فالدخول على خط الحرب سيؤدي إلي هلاك الدولة اللبنانية.