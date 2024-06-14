شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يوصى بإنهاء الهجوم على رفح من أجل التفرغ لجبهة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة الجيش الإسرائيلى أوصوا بإنهاء العملية العسكرية فى رفح "مبكراً" من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية فى مواجهة حزب الله.

وأوضحت القناة، اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلى أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وذكرت أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات حزب الله الهجومية، لكن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.