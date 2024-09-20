شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب باعتماد "الجمعية المتحدة" قرارًا يطالب بإنهاء احتلال فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت مصر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا.

وعدّت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم الخميس، أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يُعد انعكاسًا للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومظاهره غير القانونية كافة.

فضلًا عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، واعترافًا بحقه في تقرير المصير.

حقوق الشعب الفلسطيني

وشددت مصر على ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



ترحيب الرئيس الفلسطيني

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا.

وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.