شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل يمنيين اثنين فى انفجار ألغام زرعها الحوثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي رجاوإمرأة مصرعهما في حادثي انفجار لغمين من مخلفات الحوثي بمحافظتي الحديدة وتعز اليمنيتين.



وذكرت الفضائية اليمنية، إن إمرأة في نهاية عقدها الخامس، قتلت جراء انفجار لغم حوثي في منطقة السلعة شرق المطار بمديرية الحوك في مدينة الحديدة.



وفي حادث أخرى، قتل مواطن يمني بانفجار لغم للحوثيين أثناء رعيه للماشية في مديرية موزع غربي محافظة تعز.